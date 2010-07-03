Более 500 человек стали участниками "Кросса нации" в центре Москвы

17:43
17:43
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Более 500 человек приняли участие во Всероссийском забеге "Кросс нации" в парке "Красная Пресня", сообщил ТАСС замдиректора Центра физической культуры и спорта ЦАО Игорь Степанов.
Желающие также могли сдать нормативы ГТО по дистанциям, которые совпадали с забегом. Всего в забеге приняли участие 518 человек. Они пробежали кросс на дистанции 500 метров, 1, 1,5, 2, 3 и 5 километров.
Массовые забеги прошли и в парке Олимпийской деревни на западе города. Там участниками стали около 1,5 тысячи человек. Для них организовали 16 дистанций.
Кроме того, "Кросс нации" организовали в Зеленограде. На дистанции вышли около 800 человек, а для зрителей работала полевая кухня. Всего состоялось пять забегов.
Для гостей устроили выставку авто- и мототехники, они смогли побывать в кабине пожарной машины. Состоялись показательные выступления на радиоуправляемых вертолетах, по сборке и разбору оружия.
Забеги и сдача нормативов ГТО прошли в сквере по Олонецкому проезду, на территории спортивно-оздоровительной базы "Лесная" в Троицке, в лесопарковой зоне спортивной школы олимпийского резерва № 1.
Забег "Кросс нации" проводят с 2004 года. Участвовать в нем могут как профессиональные спортсмены, так и любители.
В воскресенье, 22 сентября, в "Лужниках" состоится седьмой Московский марафон. Ожидается, что участвовать в нем будет порядка 30 тысяч человек из 85 стран. Свыше 10 тысяч выйдут на классическую марафонскую дистанцию – 42 километра 195 метров.
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