Участники из 85 стран приедут на Московский марафон в "Лужниках"

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Седьмой Московский марафон пройдет в "Лужниках" в воскресенье, 22 сентября, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Ожидается, что участвовать в нем будет порядка 30 тысяч человек из 85 стран. Свыше 10 тысяч выйдут на классическую марафонскую дистанцию – 42 километра 195 метров.
Маршрут проходит по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду, а также рядом с Кремлем. Бегуны увидят небоскребы делового центра "Москва-Сити", Белый дом, четыре сталинские высотки, Большой театр, Политехнический музей, Кремль и храм Христа Спасителя.
В соревновательную программу также включен десятикилометровый забег. Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья состоится заезд на спортивных колясках и хендбайках – велосипедах с ручным приводом.
В корпоративной эстафете будет участвовать 57 команд. Победители получат переходящий кубок корпораций.
Каждый участник, который сможет преодолеть марафон не больше чем за шесть часов, получит памятную медаль. Награды подготовили и для тех, кто финиширует на десятикилометровой дистанции. Общая сумма выплат для победителей и призеров достигнет порядка четырех миллионов рублей.
На трассе марафона будут работать несколько пунктов питания. Бегуны смогут получить там воду и напитки, подкрепиться бананами и апельсинами. На маршруте откроют медицинские пункты.
А 21 сентября устроят детские забеги на 400 и 800 метров. Каждый юный участник получит стартовый номер, футболку, подарки и памятную медаль на финише.
Состязания среди детей организуют в центре "Крокус Экспо". В преддверии марафона, 20 и 21 сентября, там ожидается самая большая беговая выставка страны. Желающие смогут посетить мастер-классы, лекции и встречи со спортсменами.
В день марафона с 7:00 для движения перекроют несколько десятков улиц, бульваров, площадей, набережных и проездов. Открывать участки будут по очереди. Лучше всего пользоваться метро.
"Это наш город": около 30 тысяч человек примут участие в Московском марафоне
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