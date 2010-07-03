Участники из 85 стран приедут на Московский марафон в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Седьмой Московский марафон пройдет в "Лужниках" в воскресенье, 22 сентября, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Ожидается, что участвовать в нем будет порядка 30 тысяч человек из 85 стран. Свыше 10 тысяч выйдут на классическую марафонскую дистанцию – 42 километра 195 метров.

Маршрут проходит по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду, а также рядом с Кремлем. Бегуны увидят небоскребы делового центра "Москва-Сити", Белый дом, четыре сталинские высотки, Большой театр, Политехнический музей, Кремль и храм Христа Спасителя.

В соревновательную программу также включен десятикилометровый забег. Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья состоится заезд на спортивных колясках и хендбайках – велосипедах с ручным приводом.

В корпоративной эстафете будет участвовать 57 команд. Победители получат переходящий кубок корпораций.

Каждый участник, который сможет преодолеть марафон не больше чем за шесть часов, получит памятную медаль. Награды подготовили и для тех, кто финиширует на десятикилометровой дистанции. Общая сумма выплат для победителей и призеров достигнет порядка четырех миллионов рублей.

На трассе марафона будут работать несколько пунктов питания. Бегуны смогут получить там воду и напитки, подкрепиться бананами и апельсинами. На маршруте откроют медицинские пункты.

А 21 сентября устроят детские забеги на 400 и 800 метров. Каждый юный участник получит стартовый номер, футболку, подарки и памятную медаль на финише.

Состязания среди детей организуют в центре "Крокус Экспо". В преддверии марафона, 20 и 21 сентября, там ожидается самая большая беговая выставка страны. Желающие смогут посетить мастер-классы, лекции и встречи со спортсменами.

В день марафона с 7:00 для движения перекроют несколько десятков улиц, бульваров, площадей, набережных и проездов. Открывать участки будут по очереди. Лучше всего пользоваться метро.