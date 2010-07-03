Москвичей предупредили об ограничениях движения 22 сентября

15:37
15:37
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичная полиция предупредила об ограничениях движения в воскресенье, 22 сентября, в связи с проведением Московского марафона. Об этом говорится на сайте ГУМВД России по Москве.
Как уточняется, ограничения будут действовать с 07:00 до 17:00 часов.
Движение транспорта будет ограничено по улице Лужники, Лужнецкой набережной, Хамовническому Валу, Смоленской улице, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской, Пресненской набережным, Тестовской улице, 1-му Красногвардейскому проезду. Также ограничения введут на улицах Мантулинской,1905 года, Красной Пресни, Баррикадной, Новинскому, Смоленскому, Зубовскому бульварам.
Кроме того, ограничения будут действовать на Крымском проезде, Крымском Валу, Калужской площади, Большой Якиманке, Якиманском проезде, Большой Полянке, улице Серафимовича, Большом Каменном мосту, Софийской, Раушской, Космодамианской набережных, Большом Устьинском мосту, Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Цветном, Петровском, Страстном бульварах, а также на Пушкинской площади, Тверском бульваре, Тверской улице – от Пушкинской площади до Охотного Ряда, улицах Моховой и Охотный Ряд, Театральном проезде, Новой и Старой площадях, Китайгородском проезде, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных и Смоленской улице.
Ограничения будут снимать по мере прохождения колонны.
Водителей призвали быть внимательнее и заранее строить маршрут поездки.
Глава департамента спорта столицы Алексей Кондаранцев ранее сообщил, что в Московском марафоне примут участие около 30 тысяч человек. По его словам, среди участников будет много иностранцев – ожидаются гости из 85 стран мира.
Глава ведомства также рассказал, что в Москве для обеспечения комфорта и безопасности участников марафона задействованы все службы.
Московский марафон – самый массовый забег России. Он пройдет уже в седьмой раз. Участникам предлагаются две сертифицированные Ассоциацией международных марафонов и пробегов дистанции: 42,2 километра и 10 километров.
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