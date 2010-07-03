Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 30 тысяч человек примут участие в Московском марафоне, который пройдет в "Лужниках" 22 сентября, сообщил глава департамента спорта столицы Алексей Кондаранцев.

По его словам, среди участников будет много иностранцев – ожидаются гости из 85 стран мира.

Глава ведомства также рассказал, что в Москве для обеспечения комфорта и безопасности участников марафона задействованы все службы.

Московский марафон – самый массовый забег России. Он пройдет уже в седьмой раз. Участникам предлагаются две сертифицированные Ассоциацией международных марафонов и пробегов дистанции: 42,2 километра и 10 километров.

22 сентября перекроют движение транспорта на нескольких столичных улицах из-за проведения Московского марафона. Перекрытия введут с 07:00 до 17:00 на участках улиц Лужники, Хамовнический Вал, Тестовской, Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской, Пресненской набережных, 1-го Красногвардейского проезда, улиц Мантулинская, 1905 года, Красная Пресня, Баррикадная.

Ограничения будут снимать по мере прохождения колонны.