Около 30 тысяч человек примут участие в Московском марафоне, который пройдет в "Лужниках" 22 сентября, сообщил глава департамента спорта столицы Алексей Кондаранцев.
По его словам, среди участников будет много иностранцев – ожидаются гости из 85 стран мира.
Глава ведомства также рассказал, что в Москве для обеспечения комфорта и безопасности участников марафона задействованы все службы.
Московский марафон – самый массовый забег России. Он пройдет уже в седьмой раз. Участникам предлагаются две сертифицированные Ассоциацией международных марафонов и пробегов дистанции: 42,2 километра и 10 километров.
22 сентября перекроют движение транспорта на нескольких столичных улицах из-за проведения Московского марафона. Перекрытия введут с 07:00 до 17:00 на участках улиц Лужники, Хамовнический Вал, Тестовской, Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской, Пресненской набережных, 1-го Красногвардейского проезда, улиц Мантулинская, 1905 года, Красная Пресня, Баррикадная.
Ограничения будут снимать по мере прохождения колонны.
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