Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:05

Около 30 тысяч человек примут участие в Московском марафоне

спорт город

12:05

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 30 тысяч человек примут участие в Московском марафоне, который пройдет в "Лужниках" 22 сентября, сообщил глава департамента спорта столицы Алексей Кондаранцев.

По его словам, среди участников будет много иностранцев – ожидаются гости из 85 стран мира.

Глава ведомства также рассказал, что в Москве для обеспечения комфорта и безопасности участников марафона задействованы все службы.

Московский марафон – самый массовый забег России. Он пройдет уже в седьмой раз. Участникам предлагаются две сертифицированные Ассоциацией международных марафонов и пробегов дистанции: 42,2 километра и 10 километров.

22 сентября перекроют движение транспорта на нескольких столичных улицах из-за проведения Московского марафона. Перекрытия введут с 07:00 до 17:00 на участках улиц Лужники, Хамовнический Вал, Тестовской, Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской, Пресненской набережных, 1-го Красногвардейского проезда, улиц Мантулинская, 1905 года, Красная Пресня, Баррикадная.

Ограничения будут снимать по мере прохождения колонны.

Читайте также

спорт город

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика