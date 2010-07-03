Движение по ряду улиц перекроют из-за Московского марафона

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
22 сентября перекроют движение транспорта на нескольких столичных улицах из-за проведения Московского марафона, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Перекрытия введут с 07:00 до 17:00 на участках улиц Лужники, Хамовнический Вал, Смоленская, Тестовская, Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской, Пресненской набережных, 1-м Красногвардейского проезда, улиц Мантулинская, 1905 года, Красная Пресня, Баррикадная.
Также будут перекрыты участки Новинского, Смоленского, Зубовского бульваров, Крымского проезда, улицы Крымский Вал, Калужской площади, улицы Большая Якиманка, Якиманского проезда, улиц Большая Полянка и Серафимовича, а также Большого Каменного моста.
Перекрытия затронут Софийскую, Раушскую, Космодамианскую набережные, Большой Устьинский мост, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной, Тверской бульвары, улицу Тверская – от станции метро "Пушкинская" до Тверского бульвара и от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, улицы Моховая и Охотный Ряд.
Также перекрытия будут действовать в Театральном проезде, на Лубянской, Новой и Старой площадях, в Китайгородском проезде, на Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных, улицах Лужники и Смоленская.
Перекрытия будут снимать по мере прохождения колонны.
Московский марафон пройдет уже в седьмой раз. 30 тысяч участников из 85 стран мира пробегут дистанции в 42,2 и 10 километров.
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