Беговая выставка и заезды на хендбайках. Что ждет участников Московского марафона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский марафон пройдет в Москве 22 сентября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Намеченный марафон пройдет уже в седьмой раз. Впервые за историю проекта регистрация на него открылась еще в декабре прошлого года. На старте марафона соберутся 30 тысяч участников из 85 стран мира.

Участники пробегут 42,2 и 10 километров по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду, а также рядом с Кремлем. На финише все участники получат медали, а победители и призеры – кубки, подарки от организаторов и партнеров, а также денежные призы.

Кроме того, во время марафона спортсмены с инвалидностью смогут проехать по трассе на колясках и хендбайках. Старт дадут на 15 минут раньше основного, он пройдет по тому же маршруту.

Помимо этого, организаторы марафона проведут корпоративную эстафету, в которой примут участие 57 команд. Ее победителям вручат переходящий кубок, на котором будут зафиксированы имена всех победителей.

Для удобства болельщиков организаторы также создали приложение RunС App. Оно позволит участникам ознакомиться со всей информацией о забеге и отследить результаты в режиме реального времени. Соревнования также будут транслироваться на сайте марафона и в социальных сетях.

На выходных, 21 и 22 сентября, в "Крокус Экспо" пройдет самая большая беговая выставка страны. В ней примут участие более 85 компаний. На ней представят спортивную одежду от ведущих брендов и аксессуары для бега. Также можно будет приобрести экипировку и сувениры.

На выставке для гостей марафона будут организованы мастер-классы, лекции и встречи со спортсменами. Состоится также и вручение номеров атлетам, которые претендуют на призовые места в забеге.

21 сентября в забеге примут участие и дети. Они пробегут маршрут длиной 400 и 800 метров. Соревнования пройдут внутри выставочного зала, юным участникам раздадут номера, фирменные футболки, подарки от партнеров и медали.

Московский марафон – один из самых крупных забегов в Европе. В нем участвуют не только профессиональные спортсмены, но и любители. В 2018 году Московский марафон стал квалификационным забегом перед чемпионатом мира по марафону в возрастных группах.

