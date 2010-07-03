Беговая выставка и заезды на хендбайках. Что ждет участников Московского марафона

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский марафон пройдет в Москве 22 сентября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Намеченный марафон пройдет уже в седьмой раз. Впервые за историю проекта регистрация на него открылась еще в декабре прошлого года. На старте марафона соберутся 30 тысяч участников из 85 стран мира.
Участники пробегут 42,2 и 10 километров по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду, а также рядом с Кремлем. На финише все участники получат медали, а победители и призеры – кубки, подарки от организаторов и партнеров, а также денежные призы.
Кроме того, во время марафона спортсмены с инвалидностью смогут проехать по трассе на колясках и хендбайках. Старт дадут на 15 минут раньше основного, он пройдет по тому же маршруту.
Помимо этого, организаторы марафона проведут корпоративную эстафету, в которой примут участие 57 команд. Ее победителям вручат переходящий кубок, на котором будут зафиксированы имена всех победителей.
Для удобства болельщиков организаторы также создали приложение RunС App. Оно позволит участникам ознакомиться со всей информацией о забеге и отследить результаты в режиме реального времени. Соревнования также будут транслироваться на сайте марафона и в социальных сетях.
На выходных, 21 и 22 сентября, в "Крокус Экспо" пройдет самая большая беговая выставка страны. В ней примут участие более 85 компаний. На ней представят спортивную одежду от ведущих брендов и аксессуары для бега. Также можно будет приобрести экипировку и сувениры.
На выставке для гостей марафона будут организованы мастер-классы, лекции и встречи со спортсменами. Состоится также и вручение номеров атлетам, которые претендуют на призовые места в забеге.
21 сентября в забеге примут участие и дети. Они пробегут маршрут длиной 400 и 800 метров. Соревнования пройдут внутри выставочного зала, юным участникам раздадут номера, фирменные футболки, подарки от партнеров и медали.
Московский марафон – один из самых крупных забегов в Европе. В нем участвуют не только профессиональные спортсмены, но и любители. В 2018 году Московский марафон стал квалификационным забегом перед чемпионатом мира по марафону в возрастных группах.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: