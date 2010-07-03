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Москва 24

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13:29

Определился победитель Московского марафона

город спорт

13:29

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Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Стал известен победитель Московского марафона в забеге на 42,2 километра, состоявшегося в столице в воскресенье, 22 сентября, – это бегун Искандер Ядгаров, передает ТАСС.

Он преодолел дистанцию за 2 часа 18 минут 2 секунды. Вторым прибежал Алексей Реунков, третьим – Михаил Кульков.

"Марафон в холод, как и в жару, превращается в шахматы, где нужно максимально грамотно выбрать оптимальную тактику, думаю, что мне это удалось", – отметил после финиша Ядгаров.

Он добавил, что последние четыре километра ему пришлось "терпеть, заставлять себя, вспоминать тренировки", при этом большая часть трассы входит в его тренировочные места, что и стало одним из ключевых факторов для победы.

Среди женщин дистанцию в 42,2 километра первой одолела Марина Ковалева с результатом в 2 часа 29 минут 26 секунд. На дистанции 10 километров среди мужчин победил Владимир Никитин (28 минут 51 секунда), среди женщин – Елена Коробкина (32 минуты 26 секунд).

В самом массовом забеге России принимает участие около 30 тысяч человек из 85 стран мира. Маршруты на 42,2 и 10 километров проходят по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду, а также рядом с Кремлем.

На Московском марафоне победил москвич Искандер Ядгаров

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город спорт

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