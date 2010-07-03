В "Лужниках" стартовал Московский марафон

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В "Лужниках" начался седьмой Московский марафон, передает телеканал Москва 24.
В самом массовом забеге России принимает участие около 30 тысяч человек из 85 стран мира. Они пробегут 42,2 и 10 километров по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду, а также рядом с Кремлем.
Все участники на финише получат медали, а победители и призеры – кубки, подарки от организаторов и денежные призы.
Спортсмены с ограниченными возможностями проедут по трассе на колясках и хендбайках. Кроме того, будет проведена корпоративная эстафета на 57 команд. Для удобства болельщиков создано приложение RunС App – там есть вся информация о забеге, а результаты обновляются в режиме реального времени.
В "Крокус Экспо" продолжается самая большая беговая выставка страны. В ней участвуют более 85 компаний, которые представляют спортивную одежду и аксессуары для бега, а также другую экипировку и сувениры. Для гостей марафона на выставке организованы лекции, мастер-классы и встречи со спортсменами.
В связи с проведением марафона до 17:00 перекрыто движение транспорта на нескольких столичных улицах: ограничения действуют на участках улиц Лужники, Хамовнический Вал, Тестовской, Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской, Пресненской набережных, 1-го Красногвардейского проезда, улиц Мантулинская, 1905 года, Красная Пресня и Баррикадной.
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