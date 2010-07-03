Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт в выходные

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичам посоветовали пользоваться городским транспортом в эти выходные, 21 и 22 сентября, из-за множества перекрытий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.
"Передвигаться в центре на автомобиле в эти выходные будет, прямо скажем, тяжеловато из-за множества перекрытий. Поэтому рекомендуем или воспользоваться городским транспортом, или пройтись на своих двоих", – говорится в сообщении.
В субботу и воскресенье в Москве пройдет Московский марафон, Московский городской осенний мотофестиваль. Закроют участок Филевской линии. Ограничения и перекрытия ожидаются в связи с проведением фестиваля "Круг света".
21 и 22 сентября будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская". В районах Филевский парк и Дорогомилово из-за этого изменится схема движения транспорта.
Седьмой Московский марафон пройдет в "Лужниках" в воскресенье, 22 сентября. Участвовать в нем будет порядка 30 тысяч человек из 85 стран. Маршрут будет проходить по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду и рядом с Кремлем.
IX Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет на девяти площадках с 20 по 24 сентября. Представления покажут на Гребном канале, Театральной площади, комплексе зданий на проспекте Сахарова, в парке "Коломенское", Останкинском парке, Политехническом музее, Музее Победы, концертном зале Arbat Hall и центре Digital October.
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