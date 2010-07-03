Осенний мотофестиваль покажет портал "Окно в город"

Портал "Окно в город" покажет прямую трансляцию осеннего мотофестиваля 21 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Колонна стартует в 11:30. От проспекта Академика Сахарова байкеры проедут по Садовому кольцу.
Городские камеры видеонаблюдения позволят следить за движением колонны байкеров на протяжении всего маршрута. Автомобилисты благодаря им смогут оценить загруженность дорог.
В 12:00 на проспекте выступят спортсмены и артисты. На сцене можно будет увидеть Uma2rman, рэперов Джигана и ST1M, а также Государственный симфонический оркестр Республики Беларусь.
Для горожан подготовили мотодром и выставку новинок мотопроизводителей. Гостей ждут детская зона, фуд-корт и площадки, посвященные здоровому образу жизни. Ожидается, что участниками праздника станут не менее шести тысяч поклонников мотоспорта.
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