Осенний мотофестиваль покажет портал "Окно в город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал "Окно в город" покажет прямую трансляцию осеннего мотофестиваля 21 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Колонна стартует в 11:30. От проспекта Академика Сахарова байкеры проедут по Садовому кольцу.

Городские камеры видеонаблюдения позволят следить за движением колонны байкеров на протяжении всего маршрута. Автомобилисты благодаря им смогут оценить загруженность дорог.

В 12:00 на проспекте выступят спортсмены и артисты. На сцене можно будет увидеть Uma2rman, рэперов Джигана и ST1M, а также Государственный симфонический оркестр Республики Беларусь.

Для горожан подготовили мотодром и выставку новинок мотопроизводителей. Гостей ждут детская зона, фуд-корт и площадки, посвященные здоровому образу жизни. Ожидается, что участниками праздника станут не менее шести тысяч поклонников мотоспорта.