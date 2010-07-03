В выходные ограничат движение из-за закрытия голубой ветки метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В эти выходные изменится схема движения в районах Филевский парк и Дорогомилово. Закрывается участков голубой ветки метро, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"21 и 22 сентября будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская". В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 23 сентября", – сказано в сообщении.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов введут обособленную выделенную полосу на участке улицы Большой Дорогомиловской от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Будет запрещена остановка-стоянка на следующих улицах: Украинский бульвар (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко), участок улицы Барклая (от улицы Большой Филевской до улицы Сеславинской), набережная Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар), разворотная площадка в районе дома № 2 корпуса 1 по улице Новозаводской. Запретят съезд на площадь Киевского вокзала.

С Большой Дорогомиловской улицы будет закрыт поворот на набережные Тараса Шевченко и Бережковскую. В ЦОДД советуют ехать на них по Кутузовскому проспекту или через разворот на Смоленской набережной. Проезд по выделенке на Большую Дорогомиловскую будет открыт только для общественного транспорта.



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