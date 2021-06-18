"Спорная территория": "живой талисман"

В одном из кафе в Тимирязевском районе живет сова. В отличие от многих посетителей заведения зоозащитники никакого восторга не испытывают. Птица сидит там на привязи и служит развлечением для гостей. Активисты требуют отпустить ее на волю. Они уверены: сова краснокнижная.

Хозяин птицы спорит, что это неясыть длиннохвостая и ей хорошо в кафе. Мужчина говорит, что спас ее – якобы предыдущие владельцы плохо обращались с птицей.

Подробнее о том, как решится ее дальнейшая судьба, – в программе "Спорная территория".