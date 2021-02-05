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Город

20:00

"Спорная территория": "дом-монстр"

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Двадцать семей живут в старом доме на улице Вавилова в страхе, что на их головы может свалиться кирпич. Такое уже случалось, и жительница дома чудом не погибла. А все потому, что раньше это здание было общежитием Академии наук. До сих пор планировка в нем соответствующая – общие туалеты, общие кухни, и все они принадлежат жителям.

"Жилищник" только собирает коммунальные платежи, ведь внутри дома он ни за что не отвечает. Капитальный ремонт назначен на 2025 год, но хозяева так называемых квартир боятся, что до этого срока здание не дотянет. Об этом – в программе "Спорная территория".

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Программа: Спорная территория

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