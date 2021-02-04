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Москва 24

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Культура

13:15

Вход в Исторический музей будет бесплатным 9 февраля

культура досуг

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Для посетителей Государственного исторического музея и Музея Отечественной войны 1812 года 9 февраля будет бесплатный вход на постоянные экспозиции. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"В честь дня рождения ГИМ 9 февраля можно будет пройти бесплатно на постоянные экспозиции Исторического музея и Музея Отечественной войны 1812 года. Посетителей ждут специальная праздничная программа мероприятий в музее и особые подарки для каждого 149-го посетителя", – говорится в сообщении.

Для гостей подготовили экскурсии, мастер-классы, игротеку, а также специальную программу "Исторический музей в XX веке". Также состоится розыгрыш сертификатов на музейные программы. В 2021 году Историческому музею исполняется 149 лет.

Ранее сообщалось, что выставка "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры" пройдет в Государственном историческом музее с 29 марта по 28 июня 2021 года.

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