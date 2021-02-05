Транспортные карты студентов будут разблокированы 8 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 8 февраля возобновляется очное обучение студентов вузов, транспортные карты студентов будут разблокированы. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

"Для таких обучающихся возобновляется возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с указом мэра Москвы", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что творческие вузы, подведомственные Минкультуры, с 8 февраля смогут вернуться к очным занятиям с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном регионе.

Накануне Сергей Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Москве демонстрирует постоянное улучшение. По словам градоначальника, несмотря на активное общение в новогодние праздники, ситуация с COVID-19 демонстрирует положительную динамику, и эта динамика сохраняется.

До этого мэр выразил надежду на снятие в текущем году всех ограничений, введенных в Москве из-за пандемии COVID-19. Он добавил, что этот год будет непростым из-за предстоящих выборов в Государственную думу, которые подразумевают проведение массовых мероприятий по голосованию и нагрузку на правоохранительные органы.

