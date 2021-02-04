Творческим вузам разрешили вернуться к очным занятиям с 8 февраля

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Творческие вузы, подведомственные Минкультуры, с 8 февраля смогут вернуться к очным занятиям с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В соответствии с приказом Минкультуры России образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении ведомства, могут возобновить реализацию образовательных программ в очной форме обучения с 8 февраля 2021 года", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что руководство высших учебных заведений должно учитывать эпидемиологическую обстановку в регионах.

С 8 февраля МГУ также возвращает очные занятия для студентов с соблюдением эпидемиологических требований. Уточняется, что преподаватели старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания, допускаются к занятиям после согласования. Массовые мероприятия с участием студентов из разных групп исключаются.