Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Еля

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Прокуратура Южной Кореи дала разрешение на освобождение президента Юн Сок Еля из-под стражи. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Такое решение было принято через 27 часов после решения суда об отмене запроса на продление содержания президента Южной Кореи под стражей.

Кроме того, как указали в агентстве, прокуратура могла подать жалобу на решение суда, но не стала этого делать.

В связи с этим Юн Сок Ель был освобожден из Сеульского следственного изолятора, где он находился на время расследования уголовного дела о мятеже против конституционного строя. Президента Южной Кореи встретили его сторонники, уточнили журналисты.

Президент, как сообщили в агентстве, поблагодарил судей за их смелость и решительность, а затем сел в автомобиль службы охраны и поехал в резиденцию.

В начале декабря глава государства ввел военное положение в стране. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время парламент приостановил работу. Спикер парламента Южной Кореи У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. По его словам, все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент согласился отменить военное положение, призвав парламент прекратить мешать нормальному функционированию страны. После члены Демократической партии потребовали отставки Юн Сок Еля.

Первое голосование по вопросу импичмента Юн Сок Елю прошло в парламенте 7 декабря. Однако тогда его так и не объявили из-за бойкота со стороны правящей партии. Тем не менее президент заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследования против него.

Повторное голосование состоялось 14 декабря, а после суд в Южной Корее утвердил ордер на арест Юн Сок Еля. Главу Южной Кореи подозревали в мятеже и препятствовании осуществлению исполнительной власти.

В ночь на 15 января президент был арестован. Это стало первым в истории Южной Кореи случаем, когда следователи арестовали действующего президента, хоть и временно отстраненного.

Адвокаты президента указывали на то, что глава государства добровольно пришел в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих, чтобы избежать столкновений между полицией и его охраной.

Юн Сок Ель отказался давать показания по делу о мятеже. В результате его заключили под стражу.

