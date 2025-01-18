Yonhap: суд заключил под стражу президента Южной Кореи

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Западный окружной суд Сеула решил заключить под стражу президента Южной Кореи Юн Сок Еля по делу о мятеже, пишет Yonhap.

Суд решил, что президент может уничтожить улики, поэтому решил выдать ордер на его заключение.

В начале декабря 2024 года глава государства ввел в стране военное положение, заявив об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него импичмента. Из-за этого южнокорейский парламент приостановил работу.

Затем спикер парламента объявил режим военного положения недействительным. Позднее парламент Южной Кореи выступил за отстранение лидера страны от власти.