Иск от пострадавших в "Крокусе" поступил к "Ингосстраху" в Мосгорсуд

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Коллективный иск от пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" к страховой компании "Ингосстрах" поступил в Замоскворецкий суд Москвы. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе суда.

Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус интернешнл" и СПАО "Ингосстрах", указали в пресс-службе.

Официальный представитель истцов адвокат Игорь Трунов отметил, что всего в иске представлены интересы 75 граждан. Люди, по его словам, "никаких сумм пока не запрашивали". Основное требование – истребовать договор в страховой и изучить его нюансы, после этого будет решаться сумма ущерба, объяснил собеседник агентства и добавил, что в компанию обращались два раза, но договор страхования предоставлен не был.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Неизвестные начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек.

Всего по уголовному делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Из заключенных под стражу четверо – нападавшие, трое – продавшие им машину, а также сдавший преступникам квартиру, подозреваемый в финансировании террористов, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По данным следователей, один из последних должен был предоставить финансы для подготовки преступления.

Срок предварительного следствия по делу о теракте продлен до 22 сентября.