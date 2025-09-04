Прокурор запросил два года условно для отца погибших от дихлофоса детей под Красноярском

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Гособвинение потребовало приговорить Дмитрия Виноградова, чьи четверо детей погибли от отравления дихлофосом в селе Красная Сопка в Красноярском крае, к двум годам условного лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время прений сторон прокурор перечислил и привел анализ доказательств, на которых основывается обвинение. Также он оценил доводы защиты Виноградова, указал на смягчающие и отягчающие обстоятельства произошедшего и огласил характеристику личности фигуранта.

В свою очередь, адвокат мужчины призвал оправдать его. Он указал, что Виноградов якобы не мог знать о последствиях, к которым привели его действия. Также юрист выразил сомнение в достоверности экспертиз.

Сам подсудимый попросил "строго не судить".

В конце сентября 2024 года семья, проживающая с четырьмя детьми под Красноярском, обратилась в больницу с признаками отравления. Однако через некоторое время 6-летняя девочка и 13-летний мальчик умерли.

После этого скончались третий и четвертый ребенок. Их родители остались живы.

Во время расследования данного инцидента было установлено, что отец погибших детей обработал дом инсектицидным средством от насекомых. Однако при этом он не следовал рекомендациям производителя о мерах предосторожности. В результате мужчина пустил детей в помещение и к приему пищи, из-за чего компоненты аэрозоля попали в организм несовершеннолетних.

Экспертиза подтвердила, что все четверо детей умерли от инсектицидов. Отец семейства свою вину в произошедшем признал. В связи с этим ему было предъявлено обвинение по факту причинения смерти по неосторожности.

Спустя время в семье умер пятый ребенок. Трехмесячный младенец, который родился после инцидента с отравлением, скончался от асфиксии. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.