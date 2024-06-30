РИА Новости: жены арестованных братьев Омаровых могут передать им личные вещи

Фото: 123RF/albund/albund

Женам арестованных братьев Омаровых в Дагестане разрешили передать личные вещи и еду их мужьям, сообщает РИА Новости со ссылкой на родственницу обвиняемых.

В среду, 26 июня, в Махачкале арестовали сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова по статье о мелком хулиганстве. Их признали виновными в административных правонарушениях, арестовав на срок от 10 до 15 суток.

Кроме того, в среду в дагестанских телеграм-каналах распространилось видео, на котором якобы сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в 23 июня в ходе контртеррористической операции.

По данным родственницы обвиняемых, на видео текст с извинениями произносит самый старший сын Омарова – Омар. Согласно открытым сведениям, он возглавляет один из многофункциональных центров Махачкалы. Также родственница утверждает, что на видео присутствует другой сын Омарова – Адиль. Ранее СМИ называли его еще одним из ликвидированных в ходе теракта в республике.

До этого Верховный суд в Дагестане арестовал и самого Омарова на 10 суток. Его признали виновным в совершении административного преступления по статье "Мелкое хулиганство". Также СМИ сообщили, что на экс-главу Сергокалинского района могут завести еще одно дело за пособничество терроризму.

23 июня боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале. Террористы открыли огонь по зданиям и людям, обстреляли пост ДПС в Махачкале и машину с полицейскими в центре села Сергокала.

В результате атак на Дагестан погибли 16 сотрудников полиции. Жертвами теракта также стали православный священник и гражданские лица.

В ходе проведения КТО силовики ликвидировали пятерых боевиков. Позднее выяснилось, что преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.