Медведев назвал Байдена, Макрона, Сунака и Шольца соучастниками теракта в "Крокусе"

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал глав США, Франции, Великобритании и Германии соучастниками теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Х.

"Ну что же, уважаемые лидеры США и европейских стран! Заявлений террористов о том, что им обещали по миллиону рублей в Киеве и что они должны были пройти через дыру в российско-украинской границе, вам недостаточно? Теракт был заказан ИГИЛ (запрещенная в России международная террористическая группировка), не так ли? Реальные заказчики – это украинские бандеровские подонки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства – все вы, Байден, Макрон, Сунак, Шольц и другие подельники. Мы этого не забудем!" – написал политик.

Таким образом Медведев прокомментировал то, что обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" на допросе сообщили имя координатора, указавшего им место атаки и путь отхода к границе с Украиной. Координатор по имени Сайфулло дал указания террористам, чтобы те ехали на Украину, в Киев, где обещал им миллион рублей в качестве награды.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем устроили пожар в концертном зале. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Столичный суд арестовал уже 11 человек, причастных к теракту, среди которых четыре исполнителей теракта, трое продавших им автомобиль, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, а также перечисливший им деньги.

Через некоторое время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов.

Согласно версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно оттуда причастные к теракту получали переводы денежных средств и криптовалюты. Кроме того, в телефоне одного из террористов были обнаружены фотографии людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.