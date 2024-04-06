Медведев назвал лидеров стран НАТО пособниками и спонсорами теракта в "Крокусе"

Фото: kremlin.ru

Пособниками и спонсорами теракта в "Крокус Сити Холле" являются лидеры стран НАТО, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Его риторика (Макрона), его действия, а главное – его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта", – написал Медведев.

Говоря об исполнителях, политик отметил, что "с ними все понятно". Несмотря на их принадлежность к террористической организации, они не являются "религиозными фанатиками, готовыми умереть за веру", написал Медведев. По его словам, они – примитивные убийцы, нанятые за деньги.

Организаторами Медведев назвал официальных лиц нацисткой Украины. По его словам, они прячутся в тени ИГ (запрещенная в России международная террористическая группировка).

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал уже десятерых человек, причастных к теракту, – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

