Арестованные в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе" – РИА Новости

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Арестованные в связи с планированием терактов в дни празднования Навруза 15 граждан Таджикистана не имеют никакого отношения к произошедшему в "Крокус Сити Холле". Об этом РИА Новости рассказал источник в спецслужбах.

По словам собеседника издания, сейчас арестованным предъявили обвинения по статье "Терроризм".

Ранее стало известно, что девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Жителей Вахдатского района подозревали во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация). Спустя время появилась информация об аресте спецслужбами Таджикистана 15 человек, которые планировали теракты на праздник Навруз с 21 по 23 марта.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, а пострадал 551 человек. Следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела, которого накануне нашли и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.

Следователям удалось доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.

