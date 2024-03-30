В Госдуме заявили об угрозах Зеленского за 10 дней до теракта в "Крокус Сити Холле"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что за 10 дней до теракта в "Крокус Сити Холле" Владимир Зеленский угрожал России, пообещав, что россияне почувствуют потери. Об этом он сообщил РИА Новости.

Он выразил уверенность, что российские спецслужбы установят и назовут всех причастных, в том числе организаторов и заказчиков теракта.

"Я хотел бы напомнить и, считаю, что вряд ли это совпадение, как Зеленский 12 марта – ровно за 10 дней до теракта, в своем телеграм-канале опубликовал запись с угрозами в адрес России", – подчеркнул парламентарий.

Он заявил, что украинский лидер тогда пообещал нанести российскому государству ответные потери, которые почувствуют россияне. Тогда Зеленский в своем видеообращении сказал, что Россия будет терять. Шеремет отметил, что он расценивает это как угрозу или анонс предстоящего террористического акта.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадали – 382, следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу девятого фигуранта дела, которого накануне выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.

Кроме того, девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Речь идет о жителях Вахдатского района страны, которых подозревают еще и во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).

Следователям удалось доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.