Депутат Яровая: готовится проект о наказании за отрицание геноцида советского народа

Фото: duma.gov.ru

В Госдуме разрабатывают законопроект о наказании за отрицание геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны и уничтожение памятников и захоронений жертв геноцида. Об этом заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая на Петербургском международном юридическом форуме.

"Мной и моими коллегами готовится данная законодательная инициатива об ответственности за отрицание геноцида. Вот это точно нужно сделать. И мы просим Минюст, Следственный комитет поддержать нашу инициативу", – приводит слова парламентария ТАСС.

Депутат также подчеркнула важность исторических документов. Она отметила, что молодежи нет необходимости пересказывать историю, вместо этого нужно сделать обязательным изучение Нюрнбергского трибунала и раздела "Агрессия против СССР", где были зафиксированы совершенные преступления против советского народа.

В свою очередь, депутат ГД Ольга Занко уточнила, что законопроектом предлагается ввести до 5 лет лишения свободы за отрицание геноцида. Парламентарий подчеркнула, что разрабатываемый документ важен для борьбы с фальсификацией истории.

"Попытки пересмотреть итоги войны, оправдать преступления нацистов и их пособников должны пресекаться законом", – написала Занко в своем телеграм-канале.

Кроме того, депутат рассказала РИА Новости, что проект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. При этом она уточнила, что все будет зависеть от ответов правительства России и Верховного суда.

Ранее Тверской областной суд признал преступления нацистов, в число которых входят массовые убийства местных граждан в период Великой Отечественной войны, геноцидом народов СССР. В суде заявили, что преступления, совершенные в период с 1941 по 1944 год немецко-фашистскими захватчиками, затронули 64 651 советского жителя Калининской области (ныне Тверской области), проходившего службу в Красной армии.

До этого Курский областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов на территории региона в период ВОВ. Уточнялось, что речь шла о действиях, совершенных в 1941–1943 годах. Они затронули не менее 237 666 граждан СССР.

Такие же судебные решения были приняты в Новгородской и Псковской областях, Ростовской области и Крыму, Орловской области, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Брянской, Белгородской, Воронежской, Московской, Смоленской, Калужской и Калининградской областях.

