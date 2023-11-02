В СБ РФ заявили о важности признания на мировом уровне геноцида народов СССР нацистами

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Вопрос признания геноцида народов Советского Союза нацистами в годы Великой Отечественной войны надо уже сейчас поднимать на мировом уровне, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов в интервью РИА Новости.

Он расценил заявление официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, которая на брифинге заявила, что Вторая мировая война закончилась якобы победой США, "откровенным плевком" в адрес 27 миллионов погибших советских граждан, а также всех тех, кто воевал в составе антигитлеровской коалиции.

"На этом фоне уместно поставить вопрос, почему никто не говорит о геноциде советского народа, который был в числе первых целей Гитлера и его приспешников? Считаю, что такую работу необходимо начать проводить уже сейчас, опираясь на неопровержимые исторические факты", – подчеркнул Венедиктов.

Ранее прокуратура Курской области направила в суд заявление о факте геноцида советского народа на территории области в годы Великой Отечественной войны. За весь период оккупации региона захватчики и их пособники уничтожили больше 703 000 мирных жителей и военнопленных.

Свыше 38 700 человек были вывезены в Германию для невольных работ на Третий рейх. Размер материального ущерба, причиненного области немецко-фашистскими захватчиками, на сегодняшний день превышает современные 23 триллиона рублей, уточняли в пресс-службе прокуратуры.

Ранее суды некоторых регионов России уже признавали факт геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Такие решения приняты в Ставропольском крае, а также в Брянской, Белгородской, Воронежской, Московской, Смоленской и Калужской областях.

Также суды признали геноцидом блокаду Ленинграда и события под Сталинградом. В сентябре 2023 года прокуратура ЛНР также попросила суд признать геноцидом действия нацистов на Луганщине в годы ВОВ, а аналогичное заявление о факте геноцида народов СССР на территории Восточной Пруссии направила прокуратура Калининградской области.