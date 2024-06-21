Суд в Твери признал преступления нацистов в годы войны геноцидом народов СССР

Фото: ТАСС/Илья Павленко

Тверской областной суд признал преступления нацистов, в число которых входят также массовые убийства местных граждан в период Великой Отечественной войны, геноцидом народов СССР. Соответствующее решение было вынесено во время заседания суда, передает ТАСС.

В суде заявили, что преступления, совершенные в период с 1941 по 1944 год немецко-фашистскими захватчиками, затронули 64 651 советского жителя Калининской области (ныне Тверской области), проходящего службу в Красной армии.

Ранее Курский областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов, в том числе массовые убийства жителей на территории региона в период Великой Отечественной войны. Уточняется, что речь идет о действиях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в 1941–1943 годах. Они затронули не менее 237 666 граждан СССР.

Такие же судебные решения были приняты в Новгородской и Псковской областях, Ростовской области и Крыму, Орловской области, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Брянской, Белгородской, Воронежской, Московской, Смоленской, Калужской и Калининградской областях.

