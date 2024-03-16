Фото: ТАСС/пресс-служба главы и правительства Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проголосовал на выборах президента РФ вместе со своей семьей в родовом селе Ахмат-Юрт. Он пришел на избирательный участок в школе № 1, сообщает ТАСС.

"Голосование проходит, как вы видите, отлично. Люди выходят. Праздничное настроение. Выбирают свое будущее на шесть лет", – подчеркнул глава Чечни.

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал, что явка избирателей на выборах президента России в целом по стране с учетом электронного голосования составляет 51,77% на 16:20 по московскому времени.

16 марта свои голоса уже отдали народный артист РФ Никита Михалков, директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова, директор парка "Зарядье" Иван Демидов, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и другие.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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