ABC News: в ФБР опасаются угрозы атаки в США после теракта в "Крокус Сити Холле"

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Федеральное бюро расследований (ФБР) опасается угрозы теракта в Соединенных Штатах после проведенного террористического акта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает ABC News со ссылкой на директора ФБР Кристофера Рэя.

По данным телеканала, Рэй собирается заявить об этом в американском конгрессе в четверг, 11 апреля.

Кроме того, отдельные лица или небольшие группы вызывают беспокойство, поскольку они будут черпать "извращенное вдохновение" в событиях на Ближнем Востоке, чтобы совершить нападения в США, добавил глава ФБР.

Ранее сообщалось, что сотрудники ресторана "Фьюжн", расположенного в ТЦ "Крокус Сити Молл", нашли записку с угрозой нападения. На бумаге, оставленной неизвестным, был бессвязный текст об угрозе теракта в ТЦ "Красногорск Плаза", а также информация о халатном отношении арендодателей к своим обязанностям, нарушении техники безопасности и поощрении аферистов. Сам автор адресовал свое письмо бывшему американскому президенту Дональду Трампу.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате трагедии 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Правоохранители задержали 11 человек. Затем Басманный суд Москвы до 22 мая арестовал 11 из них – четверых нападавших, троих продавших им машину, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.