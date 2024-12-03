В "Грузинской мечте" опровергли слухи об отставке председателя партии Гарибашвили

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Слухи об отставке председателя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклия Гарибашвили не соответствуют действительности. Об этом заявил один из членов партии Гия Вольский.

"Не придумывайте. У вас неверная информация", – цитирует его телекомпания Mtavari Arxi.

По его словам, такой вопрос даже не рассматривается.

Ранее телеканал со ссылкой на источники сообщал, что Гарибашвили покинул политическое объединение, однако предполагаемых причин ухода из партии не назвал.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Грузии Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Грузинская оппозиция вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Позже Зурабишвили предложила назначить новые парламентские выборы, чтобы "выйти из кризиса". По ее словам, результаты не признает большая часть населения и оппозиция. Она также подала иск в Конституционный суд для признания итогов прошедших в стране парламентских выборов сфальсифицированными. Однако суд не принял иск в производство.

Массовые протесты в республике вновь начались после решения правящей партии приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года.

Вечером 29 ноября участники протестов вступили в противостояние с правоохранителями. Ночью 1 декабря спецназ взял под контроль площадь перед грузинским парламентом.

В МИД РФ назвали происходящее в Грузии внутренним делом страны. Между тем в Кремле пообещали установить личности задержанных на митингах в Грузии российских граждан.