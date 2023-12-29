Россиянам рассказали о повышении пенсий и других изменениях с января 2024 года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В январе 2024 года начнут действовать сразу несколько важных изменений. Среди них – индексация пенсий, новые правила выдачи материнского капитала, повышение социальных налоговых вычетов и многое другое.

Соцвыплаты

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет сразу на 18,5%, после чего он будет равен 19 242 рублям. Благодаря этому зарплата увеличится у 4,8 миллиона россиян. Кроме того, после индексации МРОТ социальные выплаты тоже станут больше.

Также с 1 января страховая пенсия по старости вырастет на 7,5%. Таким образом, ее средний размер составит примерно 23,4 тысячи рублей. Увеличенную выплату начнут получать более 32 миллионов человек. Изменится и минимальный размер пенсии в Москве: с учетом городской доплаты жители столицы будут получать не менее 24,5 тысячи рублей.

Вырастут с 1 января выплаты военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, а также гражданам, которые были уволены с военной службы, и проходившим военные сборы. Индексация составит 4,5%.

Еще одно нововведение – с 1 января ряд выплат будут назначать автоматически без заявлений от граждан. В частности, это касается страховых и социальных пенсий по потере кормильца и соцпенсии детям, оба родителя которых неизвестны. Также заявления не потребуется для перерасчета фиксированной выплаты к пенсии за стаж в районах Крайнего Севера и в сельском хозяйстве.

Кроме того, с 1 января запускается программа долгосрочных сбережений россиян. Те, кто заключит договор с негосударственным пенсионным фондом в 2024–2026 годах и уплатит туда взносы в размере не менее двух тысяч рублей в год, получат дополнительную финансовую стимулирующую поддержку от государства до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет. При этом правительство имеет право увеличить этот срок.

Кроме того, участники программы могут рассчитывать на специальный налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч. Все вклады застрахуют на 2,8 миллиона рублей. Участие в программе – исключительно добровольное.

Поддержка семей

С 1 января родители смогут получать ежемесячное пособие по уходу за детьми даже в случае досрочного выхода из декретного отпуска. Это касается тех, кто решил пойти на работу до того, как ребенку исполнится полтора года. Причем решение затрагивает в том числе занятость на неполный день и удаленку. Также с 1 января получатели ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом первой группы с детства смогут сохранить ее, если решили трудоустроиться на неполный день. В том числе дистанционно.

Кроме того, в январе меняются критерии выплаты материнского капитала. Теперь его получат только те, у кого есть гражданство РФ на момент появления ребенка на свет, и лишь тогда, когда малыш является гражданином РФ по рождению. Ранее же выплату могли оформить родители с детьми, которые приехали из-за рубежа и получили российский паспорт.

Также маткапитал более не положен тем, кто приобрел гражданство РФ после рождения ребенка в другой стране. Новых регионов все эти нововведения не касаются. Другое нововведение по маткапиталу – мужчины, которым он полагается, смогут использовать его на формирование накопительной пенсии. Кроме того, все получатели выплаты получат право направить деньги на реконструкцию жилья в таунхаусах, дюплексах и другой недвижимости.

Кредиты

С 1 января кредитные каникулы для потребительских займов начнут действовать бессрочно. Ранее за послаблениями в выплатах можно было обратиться до конца 2023 года и только при условии, что договор был подписан до 1 марта 2022-го. Действовать каникулы будут до шести месяцев. Условия одобрения остались прежними: падение доходов более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом или если заемщик пострадал из-за пожара, наводнения либо другого стихийного бедствия.

Кроме того, с 1 января все выдающие займы организации обязаны при оформлении договора рассчитать долговую нагрузку клиента. Если платежи превысят до 50% дохода, его должны письменно предупредить обо всех существующих рисках. Клиент же обязан расписаться в документе, что ознакомлен с информацией.

Налоговая нагрузка

С 1 января с денежных выплат к ордену "Родительская слава" и званию "Мать-героиня" перестанут забирать НДФЛ. Отменят налог и для доходов в виде грантов, премий, призов и подарков, завоеванных на региональных и местных соревнованиях и конкурсах. Эта же мера коснется выплат материальной помощи студентам колледжей и вузов.

С начала 2024 года в виде социальных налоговых вычетов можно будет вернуть до 19,5 тысячи рублей – 13% от 150 тысяч (ранее предел составлял 110 тысяч). Вычет можно оформить с расходов на лечение и покупку лекарств, заключение договора ДМС, учебу, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни. При этом за обучение ребенка можно будет вернуть до 14,3 тысячи – 13% от 110 тысяч. До 2024 года предельные расходы для оформления вычета составляли 50 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 января правительство увеличило перечень детских товаров, на которые распространяется льготная ставка НДС в 10%. За счет этого дешевле станут бутылочки, ванночки для купания, детские автокресла и велосипеды.

Служба в армии

С 1 января вырастет верхняя граница призывного возраста: вместо 27 лет она составит 30. Нижняя планка в виде 18 лет осталась прежней.

При этом смещение границ не коснется тех, кому исполнилось 27 до конца 2023-го. То есть под действие новых правил не подпадут мужчины 1996 года рождения и старше. Тех же, кто появился на свет в 1997-м и позднее, смогут призвать на срочную службу до 30 лет.

Также с 1 января изменится возраст отсрочки для специалистов в сфере IT. Вместо предела в 27 лет теперь он будет равен 30. Минимальная граница осталась на уровне 18 лет.