Путин подписал закон о выплате пособия по уходу за ребенком при досрочном выходе на работу

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России сохранят выплаты пособий по уходу за ребенком родителям, вышедшим на работу до завершения декретного отпуска. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

До этого пособие выплачивали только тем, кто не работает во время декрета. При этом право сохранялось, если родитель работал на дому или неполный день.

Сейчас же мера распространилась и на тех, кто, будучи в декрете, решил выйти на работу на полную ставку. Она также коснется матерей, которых уволили во время беременности и декрета из-за ликвидации компании.

Ранее соответствующую инициативу поддержали нижняя и верхняя палаты российского парламента. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

До этого депутаты ЛДПР предложили единоразово выплачивать женщинам, родившим до 25 лет, по 200 тысяч рублей. Изменения предложили внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".



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