В ГД предложили разрешить мачехе брать отпуск по уходу за ребенком мужа без суда

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Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина предложила закрепить право мачехи и отчима брать отпуск по уходу за ребенком своего мужа и жены, чтобы избежать обращения в суд. С подобной идеей она обратилась к министру труда РФ Антону Котякову, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что на данный момент реализовать такое право можно только после обращения в суд, так как в российском законодательстве не закреплено право мачехи или отчима на использование отпуска по уходу за ребенком полностью или по частям, даже если они осуществляют уход за ребенком своего мужа или жены.

Изменения Останина предлагает внести в статью 256 ТК РФ ("Отпуска по уходу за ребенком").

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в Трудовой кодекс норму о пятидневном отпуске без сохранения зарплаты для работающих россиян по случаю рождения внуков.

Кроме того, Госдума в первом чтении приняла поправки в Трудовой кодекс о защите от увольнения одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет. Председатель ГД Вячеслав Володин напомнил, что на данный момент норма распространяется на мам и отцов детей в возрасте до 14 лет.

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