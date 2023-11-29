ГД приняла в I чтении проект о запрете увольнять одиноких родителей детей до 16 лет

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Госдума в первом чтении приняла поправки в Трудовой кодекс о защите от увольнения одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет. Об этом сообщается на сайте ГД.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что на данный момент норма распространяется на мам и отцов детей в возрасте до 14 лет.

"Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию", – объяснил он.

По мнению политика, государство должно защитить одиноких родителей, а работодатели – понимать свою ответственность. Володин добавил, что избиратели неоднократно обращались к депутатам с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство.

Ранее комитет Думы по труду и социальной политике поддержал предложение фракции ЛДПР о введении в России запрета на увольнение одинокого родителя, воспитывающего ребенка до 16 лет. Он рекомендовал принять соответствующий законопроект в I чтении.

До этого депутат Госдумы Василий Власов предложил давать каждый месяц два дополнительных выходных родителям детей в возрасте до одного года. Он указал, что у родителей прибавляется дополнительная бытовая нагрузка в виде воспитания ребенка и ухода за ним.

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