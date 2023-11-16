В ГД поддержали проект о запрете увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Думский комитет по труду и социальной политике поддержал предложение фракции ЛДПР о введении в России запрета на увольнение одинокого родителя, воспитывающего ребенка до 16 лет, и рекомендовал принять соответствующий законопроект в I чтении. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил депутат Ярослав Нилов, инициатива уже была одобрена кабмином.

Парламентарий напомнил, что в настоящее время в законе закреплен запрет на расторжение трудового договора с одиноким родителем, воспитывающим ребенка до 14 лет.

"Мы предложили увеличить возраст до 16 лет, хотя и этого недостаточно. Это компромиссное решение поддержало правительство, и мы убеждены, что этот вопрос будет поддержан депутатами фракции большинства", – отметил он.

Авторы инициативы уточняют, что для этого потребуется внести изменения в статью 261 ТК РФ.

Ранее сообщалось, что Госдума в I чтении приняла пакет законопроектов о сохранении пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет при условии досрочного выхода родителя на работу.

На реализацию этих мер в 2024 году хотят потратить 1,4 миллиарда рублей. Внедрить такую меру поддержки ранее предложил Владимир Путин.



Собянин рассказал, как Москва помогает семьям с приемными детьми