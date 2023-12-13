СФ одобрил законы о выплате пособия по уходу за ребенком при раннем выходе из декрета

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Совет Федерации РФ одобрил законы, которые сохраняют право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, если родители вышли из декрета досрочно, то есть до достижения ребенком 1,5 года.

Уточняется, что изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ, в федзаконы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". На данный момент такое право сохраняется, если мужчина или женщина, находящиеся в декрете, работают неполный рабочий день или на дому, а также в случае продолжения обучения.

Член комитета по соцполитике Наталия Косихина во время пленарного заседания заявила, что принятие Федерального закона поспособствует созданию дополнительных благоприятных условий для экономической самостоятельности семей с детьми.

Ранее депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении также приняли соответствующие изменения в законы. Отмечается, что новые нормы вступят в силу с 1 января следующего года.

В Госдуму РФ внесли законопроект о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета