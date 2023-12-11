В ГД призвали предоставить самозанятым женщинам право получать декретные

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Самозанятых женщин в РФ следует наделить правом на добровольную уплату взносов, чтобы во время отпуска по уходу за ребенком получать пособия. Так председатель Госдумы по труду Ярослав Нилов прокомментировал поправки Минтруда РФ о добровольном соцстраховании самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Министерство представило инициативу о добровольном страховании самозанятых на случаи временной нетрудоспособности. Однако декретные выплаты, которые для наемных сотрудников являются частью социального страхования, в этот список не попали.

"Но кроме больничных, надо предусмотреть еще и декретные. Поэтому я считаю, что нужно добровольно предоставить право для того, чтобы женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, будучи самозанятой, тоже могла получать (пособие. – Прим. ред.), при этом добровольно платить взносы", – цитирует Нилова РИА Новости.

Вместе с тем он добавил, что поддерживает законопроект Минтруда. В настоящее время стоит вопрос, касающийся социального страхования самозанятых, уточнил парламентарий.

Ранее депутат Яна Лантратова выступила с идеей внести изменения в систему расчета налогового вычета за детей. В письме Михаилу Мишустину она указала, что в законодательстве закреплено право граждан на налоговый вычет в размере 1 400 рублей на первого ребенка, 1 400 рублей – на второго, 3 000 рублей – на третьего и последующих.

При такой системе расчета теряется реальная полезность вычета, так как не учитывается текущая экономическая обстановка, подчеркнула депутат.

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