Отдельные выплаты военнослужащим проиндексируют в РФ на 4,5% с 1 января

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2024 года военнослужащим проиндексируют отдельные выплаты на 4,5%. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Из документа следует, что индексацию осуществят с коэффициентом 1,045%. Решение об этом было принято, исходя из уровня инфляции, установленного на 2024–2026 годы.

Индексация коснется выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, а также гражданам, которые были уволены с военной службы, и проходившим военные сборы.

Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее в РФ предложили считать болезнь супруги основанием для увольнения из Вооруженных сил России. С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Подобное предложение она объяснила большим количеством обращений по данной теме.

