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12 декабря, 09:54

Экономика

Кабмин РФ расширил список детских товаров, облагаемых льготным НДС в 10%

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российское правительство расширило список детских товаров, которые облагаются пониженной ставкой налога на добавленную стоимость (НДС) в 10%. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В список вошли велосипеды, автокресла, детские стульчики для кормления, соски, горки для купания и другие детские товары, следует из документа.

Решение было принято с целью поддержать отечественных производителей и повысить доступность товаров для детей.

Ранее в России предложили пересмотреть содержание детских новогодних подарков. Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров считает, что содержащиеся в подарках шоколадные конфеты и батончики несут вред для организма. Он предложил заменить их патриотичными аксессуарами: значками, нашивками и другими.

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