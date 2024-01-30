"Для нас они чемпионы": как в РФ отреагировали на лишение фигуристов олимпийского золота

Международный союз конькобежцев (ISU) 30 января лишил российских фигуристов золотых медалей командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине. За день до этого Камилу Валиеву признали виновной в употреблении допинга. Как в России отреагировали на решение союза – в материале Москвы 24.



"Решение CAS вносит ясность в это дело"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Международный союз конькобежцев отобрал у российских фигуристов золотые медали Олимпиады 2022 года в Пекине и присудил им третье место. Это случилось после вычета результата Камилы Валиевой, которую ранее дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Чемпионами ISU объявила сборную США, второе место отдали Японии. В Национальном олимпийском комитете Штатов еще накануне назвали своих фигуристов триумфаторами Игр.

"Это важная победа не только для спортсменов сборной США, но и для спортсменов по всему миру, которые выступают за чистые соревнования. Спортсмены сборной США проявили недюжинную силу духа. Их выдающиеся выступления в Пекине навсегда будут символизировать приверженность чистым соревнованиям", – заявила генеральный директор Национального олимпийского комитета США Сара Хиршланд.

В свою очередь, в Олимпийском комитете России подчеркнули, что уже начали готовить документы для подачи апелляции.





из заявления ОКР Исходим из того, что, в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за то, что в ее допинг-пробе от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. По мнению инстанции, юристы фигуристки не смогли доказать, что вещество попало в ее организм непреднамеренно. По информации "Советского спорта", защита Валиевой пыталась убедить суд, что препарат случайно оказался в десерте, который приготовил ее дедушка. При этом дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ранее не нашел вины фигуристки.

Отсчет четырехлетней дисквалификации начался с 21 декабря 2021 года. Все заработанные Валиевой после этой даты медали будут аннулированы. За это время она завоевала девять наград на чемпионатах России и Европы, а также на Гран-при страны.

Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поприветствовали решение CAS.



"Америка забирает свои "деревянные" медали"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Для россиян Камила Валиева и другие фигуристы навсегда останутся чемпионами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти страны не собираются уменьшать выплаты спортсменам после решений CAS и ISU.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, ни принимались.

По словам Пескова, пока есть возможность оспаривать принятые решения, это нужно делать до конца. Ранее пресс-секретарь президента назвал вердикт отстранить Валиеву от соревнований политизированным.

О том, что для россиян фигуристы все равно будут победителями, заявила и олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.

"Вся эта история, конечно же, политическая. Идем дальше!" – сказала Навка в беседе с РИА Новости.

Александр Галлямов, который выступал в командном турнире Олимпиады в Пекине в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал решение отнять у россиян первое место цитатой из песни "Тату".

"Современная "наука" сделала большой шаг вперед и нашла способ моментального превращения золота в бронзу и серебра – в золото. Если ответить одной фразой, то нас не догонят", – сказал фигурист ТАСС.

В свою очередь, в Сети при обсуждении новостей о лишении россиян золота один из пользователей вспомнил историю американской фигуристки Джессики Калаланг: в 2021 году она сумела избежать наказания за допинг, доказав, что он попал в ее организм якобы через косметику. Однако этот эпизод, в отличие от дела Валиевой, никого не смутил, возмущаются комментаторы.

"Зачем нам нужны их Олимпиады, на которых только они должны побеждать? Бред полный!" – написал пользователь Форест Гампт.

"Америка забирает свои "деревянные" медали, как обычно", – посмеялся Артем Игоревич.

"Де Кубертен (основатель современной Олимпиады. – Прим. ред.) переворачивается в гробу. Теперь спорт – это политика, причем грязная", – возмущена Ольга Немкова.





пользователь Максим Воликов Жаль наших спортсменов, но это и доказательство их силы. Только нечестным путем и дискредитацией можно забрать золото у наших ребят.

При этом большинство болельщиков призывают российских спортсменов не падать духом, верить в будущее и идти дальше.