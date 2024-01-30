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30 января, 17:02

Спорт

"Для нас они чемпионы": как в РФ отреагировали на лишение фигуристов олимпийского золота

Международный союз конькобежцев (ISU) 30 января лишил российских фигуристов золотых медалей командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине. За день до этого Камилу Валиеву признали виновной в употреблении допинга. Как в России отреагировали на решение союза – в материале Москвы 24.

"Решение CAS вносит ясность в это дело"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Международный союз конькобежцев отобрал у российских фигуристов золотые медали Олимпиады 2022 года в Пекине и присудил им третье место. Это случилось после вычета результата Камилы Валиевой, которую ранее дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Чемпионами ISU объявила сборную США, второе место отдали Японии. В Национальном олимпийском комитете Штатов еще накануне назвали своих фигуристов триумфаторами Игр.

"Это важная победа не только для спортсменов сборной США, но и для спортсменов по всему миру, которые выступают за чистые соревнования. Спортсмены сборной США проявили недюжинную силу духа. Их выдающиеся выступления в Пекине навсегда будут символизировать приверженность чистым соревнованиям", – заявила генеральный директор Национального олимпийского комитета США Сара Хиршланд.

В свою очередь, в Олимпийском комитете России подчеркнули, что уже начали готовить документы для подачи апелляции.

Исходим из того, что, в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.
из заявления ОКР

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за то, что в ее допинг-пробе от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. По мнению инстанции, юристы фигуристки не смогли доказать, что вещество попало в ее организм непреднамеренно. По информации "Советского спорта", защита Валиевой пыталась убедить суд, что препарат случайно оказался в десерте, который приготовил ее дедушка. При этом дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ранее не нашел вины фигуристки.

Отсчет четырехлетней дисквалификации начался с 21 декабря 2021 года. Все заработанные Валиевой после этой даты медали будут аннулированы. За это время она завоевала девять наград на чемпионатах России и Европы, а также на Гран-при страны.

Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поприветствовали решение CAS.

"Америка забирает свои "деревянные" медали"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Для россиян Камила Валиева и другие фигуристы навсегда останутся чемпионами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти страны не собираются уменьшать выплаты спортсменам после решений CAS и ISU.

Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, ни принимались.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

По словам Пескова, пока есть возможность оспаривать принятые решения, это нужно делать до конца. Ранее пресс-секретарь президента назвал вердикт отстранить Валиеву от соревнований политизированным.

О том, что для россиян фигуристы все равно будут победителями, заявила и олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.

"Вся эта история, конечно же, политическая. Идем дальше!" – сказала Навка в беседе с РИА Новости.

Александр Галлямов, который выступал в командном турнире Олимпиады в Пекине в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал решение отнять у россиян первое место цитатой из песни "Тату".

"Современная "наука" сделала большой шаг вперед и нашла способ моментального превращения золота в бронзу и серебра – в золото. Если ответить одной фразой, то нас не догонят", – сказал фигурист ТАСС.

В свою очередь, в Сети при обсуждении новостей о лишении россиян золота один из пользователей вспомнил историю американской фигуристки Джессики Калаланг: в 2021 году она сумела избежать наказания за допинг, доказав, что он попал в ее организм якобы через косметику. Однако этот эпизод, в отличие от дела Валиевой, никого не смутил, возмущаются комментаторы.

"Зачем нам нужны их Олимпиады, на которых только они должны побеждать? Бред полный!" – написал пользователь Форест Гампт.

"Америка забирает свои "деревянные" медали, как обычно", – посмеялся Артем Игоревич.

"Де Кубертен (основатель современной Олимпиады. – Прим. ред.) переворачивается в гробу. Теперь спорт – это политика, причем грязная", – возмущена Ольга Немкова.

Жаль наших спортсменов, но это и доказательство их силы. Только нечестным путем и дискредитацией можно забрать золото у наших ребят.
пользователь Максим Воликов

При этом большинство болельщиков призывают российских спортсменов не падать духом, верить в будущее и идти дальше.

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