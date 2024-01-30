Олимпийский комитет РФ обжалует решение ISU о лишении фигуристов медалей ОИ-2022

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Олимпийский комитет РФ обжалует решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении российских фигуристов золотых медалей Олимпиады в Пекине в 2022 году. Об этом сообщается в телеграм-канале ОКР.

Как уточнили в комитете, юристы начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции.

"Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира", – говорится в сообщении.

В свою очередь, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

"Четыре года дают за жесткие анаболические стероиды, которые вредят здоровью и реально воздействуют на организм, или психотропные препараты. Даже за наркотики дисквалификация меньше, чем за микродозу", – отметила парламентарий в беседе с радио КП.

По ее словам, эти четыре года дали не Валиевой, а сборной РФ. Как добавила Журова, Международная федерация фигурного катания обязана была предупредить фигуристку о положительной допинг-пробе до Олимпиады.

29 января CAS на четыре года отстранил Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Девушка являлась членом российской команды, которая победила в турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

Решение суда одобрили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Там назвали непростительным употребление допинга среди детей. В этой связи в WADA призвали государства утвердить уголовную ответственность по делам о распространении допинга среди несовершеннолетних.

Кроме того, в ISU также положительно оценили решение CAS.

Уже 30 января Международный союз конькобежцев присудил российским фигуристам третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, далее расположилась Япония.

В Кремле выразили несогласие с дисквалификацией Камилы Валиевой