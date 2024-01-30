США хотят не допустить участия российских спортсменов в соревнованиях – посольство РФ

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Власти США оказывают давление на международные спортивные структуры, пытаясь не допустить российских спортсменов на соревнования, особенно под флагом России. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

Таким образом дипломаты прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

Кроме того, американские власти пытаются сорвать ряд крупных мероприятий, которые планируется провести в России, включая Спортивные Игры стран БРИКС, "Игры будущего" и Всемирные игры дружбы, отметили в российской дипмиссии.

"В Америке явно раздражены тем, что новые – неподконтрольные западникам – форматы пользуются растущим интересом со стороны стран Глобального Юга, уставших от политизации спорта высоких достижений", – говорится в телеграм-канале посольства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой является политизированным. Он также сообщил о намерении России отстоять права фигуристки.

В Олимпийском комитете РФ, в свою очередь, заявили, что российскому спорту объявили войну. Там также отметили, что рассчитывать на объективность и беспристрастность CAS уже давно не приходится.

Новости мира: CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву за нарушение антидопинговых правил