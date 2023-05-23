"В плен не брать": что известно о зачистке украинской ДРГ в Белгородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям после проникновения украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа Белгородской области 22 мая. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Что известно об обстановке в регионе и как на инцидент отреагировали в России и мире – в материале Москвы 24.
Массированный обстрел
Украинские диверсанты зашли на территорию Грайворонского округа Белгородской области днем 22 мая. Ответственность за нападение взяли на себя "легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус (террористические организации, запрещенные в РФ). Эти формирования состоят из граждан РФ, которые сражаются на стороне Киева. Параллельно с вторжением ВСУ вели массированный обстрел региона.
На ликвидацию террористов направили российские вооруженные силы вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. С воздуха силовикам поддержку оказывали вертолеты. В области объявили режим КТО, который предполагает ряд ограничений, в частности проверку документов у граждан, контроль телефонных переговоров, досмотр транспорта при въезде на территорию и выезде.
Мирные жители были эвакуированы в пункты временного размещения из мест, где шли бои. Позднее губернатор рассказал, что при переезде скончалась женщина 1941 года рождения, которая ехала в автобусе с сыном и невесткой. Гладков отметил, что причины устанавливаются, а также выразил соболезнования ее семье и пообещал оказать необходимую помощь.
По предварительной информации, от действий украинских диверсантов пострадали как минимум восемь человек, им оказывают всю необходимую помощь.
По данным Минобороны РФ, в процессе зачистки было убито более 70 террористов, остальные были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Кроме того, уничтожено четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о террористическом акте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждении имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.
Международная реакция
Ситуация с вторжением ДРГ в Белгородскую область требует от России больших усилий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Россия предпримет все необходимое, чтобы в будущем подобных инцидентов не возникало. В том числе для этого продолжается специальная военная операция, подчеркнул он.
Также представитель Кремля прокомментировал информацию, что в составе ДРГ есть российские граждане. "На Украине живет много этнических русских. Но все равно они являются украинскими боевиками. Вот из этого и нужно исходить, а наши специальные ведомства сейчас, конечно же, будут выяснять личности тех, кто имел к этому отношение", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Он отметил, что специального заседания Совбеза РФ по ситуации в Белгородской области не будет. Плановое совещание состоится до конца недели, добавил он.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответственность за действия диверсантов в Белгородской области несут "киевский режим и его спонсоры в США и Евросоюзе". По его словам, исполнителей нужно "как крыс уничтожать и даже в плен не брать".
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в интервью местным СМИ, что диверсанты проводили собственную операцию по "строительству линии безопасности" в приграничных российских регионах.
В свою очередь, в США убеждены, что сама Украина должна принимать решения, как противодействовать России, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на вопрос о вылазке ДРГ в Белгородскую область. В то же время Вашингтон не подталкивает Киев к проведению таких операций, уверяет представитель ведомства.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик признался, что у него нет информации о ситуации в Белгородской области. Он пообещал разобраться в случившемся и отреагировать, если это потребуется.
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