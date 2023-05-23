"В плен не брать": что известно о зачистке украинской ДРГ в Белгородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям после проникновения украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа Белгородской области 22 мая. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Что известно об обстановке в регионе и как на инцидент отреагировали в России и мире – в материале Москвы 24.

Массированный обстрел

Фото: телеграм-канал "ЧП Белгородская область"

Украинские диверсанты зашли на территорию Грайворонского округа Белгородской области днем 22 мая. Ответственность за нападение взяли на себя "легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус (террористические организации, запрещенные в РФ). Эти формирования состоят из граждан РФ, которые сражаются на стороне Киева. Параллельно с вторжением ВСУ вели массированный обстрел региона.

На ликвидацию террористов направили российские вооруженные силы вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. С воздуха силовикам поддержку оказывали вертолеты. В области объявили режим КТО, который предполагает ряд ограничений, в частности проверку документов у граждан, контроль телефонных переговоров, досмотр транспорта при въезде на территорию и выезде.

Мирные жители были эвакуированы в пункты временного размещения из мест, где шли бои. Позднее губернатор рассказал, что при переезде скончалась женщина 1941 года рождения, которая ехала в автобусе с сыном и невесткой. Гладков отметил, что причины устанавливаются, а также выразил соболезнования ее семье и пообещал оказать необходимую помощь.

По предварительной информации, от действий украинских диверсантов пострадали как минимум восемь человек, им оказывают всю необходимую помощь.

По данным Минобороны РФ, в процессе зачистки было убито более 70 террористов, остальные были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Кроме того, уничтожено четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о террористическом акте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждении имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Международная реакция

Ситуация с вторжением ДРГ в Белгородскую область требует от России больших усилий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает глубокую обеспокоенность, это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны.

По словам Пескова, Россия предпримет все необходимое, чтобы в будущем подобных инцидентов не возникало. В том числе для этого продолжается специальная военная операция, подчеркнул он.

Также представитель Кремля прокомментировал информацию, что в составе ДРГ есть российские граждане. "На Украине живет много этнических русских. Но все равно они являются украинскими боевиками. Вот из этого и нужно исходить, а наши специальные ведомства сейчас, конечно же, будут выяснять личности тех, кто имел к этому отношение", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что специального заседания Совбеза РФ по ситуации в Белгородской области не будет. Плановое совещание состоится до конца недели, добавил он.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответственность за действия диверсантов в Белгородской области несут "киевский режим и его спонсоры в США и Евросоюзе". По его словам, исполнителей нужно "как крыс уничтожать и даже в плен не брать".

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в интервью местным СМИ, что диверсанты проводили собственную операцию по "строительству линии безопасности" в приграничных российских регионах.

В свою очередь, в США убеждены, что сама Украина должна принимать решения, как противодействовать России, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на вопрос о вылазке ДРГ в Белгородскую область. В то же время Вашингтон не подталкивает Киев к проведению таких операций, уверяет представитель ведомства.





Мэттью Миллер руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мы очень ясно дали понять украинцам, что не призываем к атакам за пределами украинских границ и не обеспечиваем возможности для них.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик признался, что у него нет информации о ситуации в Белгородской области. Он пообещал разобраться в случившемся и отреагировать, если это потребуется.

