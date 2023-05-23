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23 мая, 14:40

Происшествия

"В плен не брать": что известно о зачистке украинской ДРГ в Белгородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям после проникновения украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа Белгородской области 22 мая. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Что известно об обстановке в регионе и как на инцидент отреагировали в России и мире – в материале Москвы 24.

Массированный обстрел

Фото: телеграм-канал "ЧП Белгородская область"

Украинские диверсанты зашли на территорию Грайворонского округа Белгородской области днем 22 мая. Ответственность за нападение взяли на себя "легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус (террористические организации, запрещенные в РФ). Эти формирования состоят из граждан РФ, которые сражаются на стороне Киева. Параллельно с вторжением ВСУ вели массированный обстрел региона.

На ликвидацию террористов направили российские вооруженные силы вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. С воздуха силовикам поддержку оказывали вертолеты. В области объявили режим КТО, который предполагает ряд ограничений, в частности проверку документов у граждан, контроль телефонных переговоров, досмотр транспорта при въезде на территорию и выезде.

Мирные жители были эвакуированы в пункты временного размещения из мест, где шли бои. Позднее губернатор рассказал, что при переезде скончалась женщина 1941 года рождения, которая ехала в автобусе с сыном и невесткой. Гладков отметил, что причины устанавливаются, а также выразил соболезнования ее семье и пообещал оказать необходимую помощь.

По предварительной информации, от действий украинских диверсантов пострадали как минимум восемь человек, им оказывают всю необходимую помощь.

По данным Минобороны РФ, в процессе зачистки было убито более 70 террористов, остальные были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Кроме того, уничтожено четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о террористическом акте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждении имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Международная реакция

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Ситуация с вторжением ДРГ в Белгородскую область требует от России больших усилий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает глубокую обеспокоенность, это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

По словам Пескова, Россия предпримет все необходимое, чтобы в будущем подобных инцидентов не возникало. В том числе для этого продолжается специальная военная операция, подчеркнул он.

Также представитель Кремля прокомментировал информацию, что в составе ДРГ есть российские граждане. "На Украине живет много этнических русских. Но все равно они являются украинскими боевиками. Вот из этого и нужно исходить, а наши специальные ведомства сейчас, конечно же, будут выяснять личности тех, кто имел к этому отношение", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что специального заседания Совбеза РФ по ситуации в Белгородской области не будет. Плановое совещание состоится до конца недели, добавил он.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответственность за действия диверсантов в Белгородской области несут "киевский режим и его спонсоры в США и Евросоюзе". По его словам, исполнителей нужно "как крыс уничтожать и даже в плен не брать".

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в интервью местным СМИ, что диверсанты проводили собственную операцию по "строительству линии безопасности" в приграничных российских регионах.

В свою очередь, в США убеждены, что сама Украина должна принимать решения, как противодействовать России, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на вопрос о вылазке ДРГ в Белгородскую область. В то же время Вашингтон не подталкивает Киев к проведению таких операций, уверяет представитель ведомства.

Мы очень ясно дали понять украинцам, что не призываем к атакам за пределами украинских границ и не обеспечиваем возможности для них.
Мэттью Миллер
руководитель пресс-службы Госдепартамента США

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик признался, что у него нет информации о ситуации в Белгородской области. Он пообещал разобраться в случившемся и отреагировать, если это потребуется.

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