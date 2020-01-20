Эксперты усомнились в законности работы пермского мини-отеля "Карамель"

В пермском мини-отеле "Карамель" произошла трагедия: случился прорыв теплопровода. В результате ЧП погибли пять человек, еще несколько пострадавших с ожогами были доставлены в больницу. Кроме того, 20 зданий, среди которых есть жилые дома, детсад, школа и больница, остались без отопления и горячей воды. Выясняем, законно ли работал мини-отель и можно ли было предотвратить трагедию.

Обварились кипятком

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

В ночь на 20 января в пермском мини-отеле прорвало трубу отопления, из-за чего помещение полностью затопило горячей водой. Происшествие унесло жизни пяти человек, в том числе четырехлетнего ребенка. Еще несколько пострадавших были госпитализированы. В ожоговом центре города пояснили, что двое мужчин получили 20 и 15% ожогов тела, а одна женщина – 35%.

По данным СМИ, среди пострадавших оказались супруги Мария и Олег Ужеговы. Они приехали в Пермь с целью показать ребенка врачу. Именно поэтому семья на одну ночь остановилась в хостеле. В результате происшествия супруги получили серьезные ожоги и находятся в реанимации. К счастью, сын Ужеговых не пострадал, его уже забрали родственники.

Гостиница под названием "Карамель" располагалась на цокольном этаже жилого здания на улице Советской Армии, 21. В Перми также есть филиал мини-гостиницы на улице Екатерининской, которая продолжает принимать постояльцев. Что интересно, по данным управляющей компании "Профи-дом", обслуживающей здание, труба отопления, которая прорвалась, находилась в эксплуатации длительное время.

"По предварительным данным, прорыв образовался на участке транзитной трубы 1962 года постройки. Долгое время данная тепловая централь была бесхозной, 12 декабря 2019 года ее передали в управление ООО "Пермская сетевая компания", – сообщается на официальной странице компании во "ВКонтакте".

Видео: Следственный комитет РФ

Кроме того, в отеле был закрыт эвакуационный выход, сообщили в пресс-службе "Пермской сетевой компании", обслуживающей дом.

"Создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах инцидента. В частности, предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, и почему был закрыт эвакуационный выход. Данный теплопровод до декабря 2019 года являлся бесхозным", – отметили в компании.

Один из жителей дома, в котором находился мини-отель, рассказал, что до этого случая в подвале уже якобы были аварии.





местный житель В эту гостиницу заселяются в основном родственники тех, кто лежит в онкоцентре, который находится недалеко, или девушки, как их называют, с низкой социальной ответственностью. Проблем с гостиницей у нас, жильцов дома, не было. Когда-то в подвале еще находился пункт приема стеклопосуды, вот там были проблемы. Второй раз в отеле авария, топило уже год или два назад.

Позднее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков подтвердил, что в мини-отеле действительно были пациенты пермского краевого онкологического диспансера.

"Этот отель обслуживал пациентов онкологического центра, для меня это очень важно, болезненно. Я думаю, что есть действительно масса людей, которые приезжают с онкобольными, и им надо где-то размещаться", – рассказал он.

Маховиков также сообщил, что в феврале мини-отель собирались закрыть в связи с выявлением там многочисленных нарушений сотрудниками МЧС.





Анатолий Маховиков уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Насколько мне известно, его недавно проверяло МЧС, были предписания его закрыть, потому что там очень много нарушений было, предписывали закрыть до 20 февраля.

Региональный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства. Прокуратура Пермского края также проверит законность размещения людей в гостинице.



Фото: МЧС РФ

В свою очередь, губернатор Пермского края Максим Решетников поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в результате ЧП.





из сообщения на сайте губернатора и правительства края По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тысяч рублей. Пострадавшие – от 200 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, власти города ввели в Перми режим чрезвычайной ситуации. После ЧП 20 зданий, среди которых есть жилые дома, детсад, школа и больница, остались без отопления и горячей воды. Напомним: в городе держится минусовая температура. По данным краевого министерства ЖКХ, восстановить теплоснабжение надеются к полуночи.



В октябре 2019 года вступил в силу закон, запрещающий хостелы и другие гостиницы в жилых домах. Теперь организовывать такие заведения можно только в помещениях нежилого фонда. Если же речь идет о жилых домах, то здесь присутствует оговорка: в таких зданиях разместить хостел получится только в специальных нежилых помещениях, расположенных на первом этаже (или выше, но при условии, что под ним находятся только нежилые помещения), с отдельным входом. Кроме того, каждая гостиница такого типа должна быть в обязательном порядке оборудована противопожарной системой, охранной сигнализацией и сейфами для хранения вещей.

Опасны ли гостиницы в подвалах?

Председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко после трагедии в пермском мини-отеле заявил, что парламентарии планируют обсудить возможность запрета размещения гостиниц в подвалах, где размещены коммуникации.





Олег Мельниченко председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике В свое время мы выступили с инициативой ужесточения требований к хостелам, законодатели ввели запрет на их размещение в жилых домах. Видимо, пришло время опять вернуться к теме регулирования деятельности хостелов и вносить необходимые изменения в законодательство.

Он добавил, что комитет в течение недели проанализирует нормативно-правовую базу и внесет предложения по изменениям в законодательство, чтобы исключить в дальнейшем повторение подобных случаев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, в свою очередь, рассказал Москве 24, что депутаты рассмотрят предложения коллег, если они поступят. Однако депутат не уверен, что "эта проблема решится прямым запретом".

"Я бы для начала напомнил, что прямого запрета на такое размещение сейчас не существует, но есть весьма жесткие требования для размещения хостелов и отелей в целом. Законное выполнение этих требований делает очень непростым размещение в цокольных и подвальных помещениях вообще гостинично-отельного бизнеса. А я бы даже сказал, что зачастую это вообще нереально", – подчеркнул Пахомов.



По мнению парламентария, если углубиться в вопрос, то в случае с пермской трагедией размещение хостела было и так незаконно.





Сергей Пахомов первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Вопрос о контроле за таким размещением выходит на первый план. За все, что находится на территории, отвечает местная власть, за все происшествия. Зачастую эти контрольные функции сводятся просто к обычным просьбам, потому что ни полномочий, ни финансов под эти полномочия не хватает.

С депутатом согласен и член правления "Гильдии хостелов" Евгений Насонов. В разговоре с Москвой 24 он пояснил, что в подвалах не могут располагаться помещения со спальными местами.

"Если есть целое здание под гостиницу, то в подвале можно разместить кухню или прачечную, могут быть подсобные помещения или даже санузел, но нельзя там разместить спальные места. Люди погибли потому, что они спали, они не ожидали такого", – подчеркнул эксперт.





Евгений Насонов член правления "Гильдии хостелов" Кроме того, в этом отеле не было окон. Это тоже нарушение, потому что в помещении, где живут люди, должно быть окно. Отель в любом случае был незаконен.

По его словам, также много вопросов остается к проверкам уполномоченных органов, которые должны были увидеть нарушения в работе отеля.

"Депутаты долгие годы боролись с квартирными средствами размещения, не замечая ночлежек в подвалах. Если это была бы квартира, то прорыв горячей воды ни к чему бы страшному не привел, потому что там нет магистральной трубы", – добавил Насонов.