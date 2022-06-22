Коллективный Запад выдохся в противостоянии с Россией – эксперт

Президент США Джо Байден назвал конфликт на Украине состязанием на выносливость между Россией и Евросоюзом. Разбираемся, кто выйдет победителем из этого противостояния и какие еще козыри остались у ЕС.

Лицом к лицу

Фоном для заявления американского лидера стала тяжелая ситуация в Европе и, как следствие, – антироссийские санкции. Кроме того, 18 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил СМИ, что мир устал от темы Украины.

По мнению президента США, коллективный Запад должен терпеть все издержки конфликта.





Джо Байден президент США Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание – что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа.

Европа пытается противостоять России введением санкций, однако в итоге это привело к ухудшению экономической ситуации в самом регионе. В частности, "Газпром" был вынужден существенно сократить перекачку по "Северному потоку", так как из-за ограничений против РФ в срок после ремонта не вернулись газоперекачивающие агрегаты от Siemens. В итоге странам Старого Света приходится использовать зимние запасы топлива.

По мнению итальянского журналиста Андреа Мураторе, экономическое противостояние с Россией угрожает существованию Европы. Континент столкнулся с высоким уровнем инфляции и нехваткой сырья, что может привести к рецессии, отметил он. Кроме того, в регионе падает уровень зарплат, а Евросоюз не может найти замену российским энергоресурсам, заключил Мураторе.

По результатам свежего отчета службы Eurobarometer, 58% жителей Евросоюза не готовы к последствиям антироссийских санкций. Из них 27% подчеркнули, что "совсем не готовы" к эффекту от введенных ограничений. Также среди опрошенных 59% не готовы к росту цен на продовольствие, из которых 29% "не готовы совсем".

Только в пяти странах ЕС большинство жителей ответили, что переживут рост цен: в Дании, Швеции, Нидерландах, Финляндии и Люксембурге. Одновременно с этим в Греции, Болгарии и на Кипре к последствиям санкций против России готов только один житель из десяти.

Из-за растущих цен и ухудшения качества жизни в Европе вспыхивают акции протеста и демонстрации. В Великобритании железнодорожники устроили крупнейшую за 30 лет забастовку. В Брюсселе на улицы вышли 80 тысяч демонстрантов, которые требовали тратить деньги на зарплаты, а не на боевые действия. Шествия проходят и в других крупных европейских городах.

Ранее Владимир Путин назвал антироссийские санкции безумными и бездумными. Президент подчеркнул, что мрачные прогнозы по поводу экономики нашей страны не сбылись. По словам Путина, нынешняя политика европейских стран в конечном итоге может привести к смене элит.

"Война будет списана на Европу"

Фото: AP Photo/Martin Meissner

За рубежом прозвучал ряд сигнальных выступлений, которые свидетельствуют о том, что коллективный Запад выдохся. Об этом в беседе с Москвой 24 сказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

"США сейчас развязывают себе руки для возможного изменения вектора в своих отношениях с Россией. Для этого Украину перекладывают в руки Великобритании. И она становится за все ответственной в Европе. Неслучайна фраза, что напряжение нервов между Россией и Европой – это европейские дела. И это Европа отвечает за все, что там происходит. А они (США) к этому не имеют никакого отношения. Вот позиция Байдена", – сказал Кошкин.

Действиями США объясняется желание Великобритании создавать новые военные союзы против России и намерения ослабить Евросоюз, продолжает политолог. Штаты же сейчас больше увлечены ноябрьскими выборами в конгресс, тема Украины ушла с первых полос американской прессы, обратил внимание эксперт.





Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова США уже готовятся непосредственно к выборам. А раз так, вся война в Европе будет списана на Европу, а не на Соединенные Штаты.

"Мы видим переориентирование и переформатирование сил, в том числе и в мироустройстве. США в этой ситуации уже немного дистанцируются и говорят, как они будут смотреть на то, как Европа будет воевать. Это стремление характеризует изменение геополитической ситуации", – рассуждает Кошкин.

Козырей в противостоянии с Россией у Евросоюза не осталось, констатирует политолог. Все их рычаги остались в основном в информационном пространстве, указал он. "Что касается неких реальных действий, я уже начинаю в этом сомневаться. Они анонсировали седьмой пакет санкций. Но все говорят, зачем за него браться, если все это будет сопряжено с газом", – говорит Кошкин.

В противостоянии с Россией Европа наверняка в конечном итоге останется проигравшей, уверен политолог. Из успеха необходимо извлечь максимальную выгоду для нашей страны с точки зрения безопасности государства и роли в мире. Однако для начала необходимо достичь целей специальной военной операции, заключил Кошкин.