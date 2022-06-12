Итальянский журналист заявил об угрозе существованию Европе из-за противостояния с РФ

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Экономическое противостояние с Россией несет угрозу существованию Европы, сообщает портал Inside Over.

"Повышение ключевой ставки и сокращение антикризисной программы в последние годы создает ситуацию высокой неопределенности", – отметил автор статьи Андреа Мураторе.

По его словам, Европа столкнулась с высоким уровнем инфляции и нехваткой сырья, в связи с чем Евросоюз столкнется с рисками рецессии, которую можно избежать путем сокращения количества денег в экономике.

Журналист подчеркнул, что уровень зарплат в регионе падает, а ЕС не имеет возможности уменьшить свою зависимость от газа, нефти и другого сырья.

По мнению Мураторе, необходима новая промышленная политика, которая сделает Евросоюз независимым в ряде отраслей экономики. Он отметил, что в настоящее время данные проблемы игнорируются, так как решения важных вопросов делегируется ЕС наднациональным силам и рынкам.

Ранее сообщалось, что ситуация в экономике европейских стран будет критичной в ближайшие несколько месяцев.

Существует большой риск рецессии в еврозоне, Европейскому центральному банку следует перестать осуществлять денежно-кредитную поддержку экономики еврозоны и повысить процентные ставки. Кроме того, необходимо принять меры по недопуску усиления инфляции.

Кроме того, существует вероятность увеличения спроса в связи с отменой связанных с коронавирусом ограничений, однако рост будет сдерживаться из-за давления повседневных расходов на доходы потребителей, спровоцированных подорожанием энергоносителей.

