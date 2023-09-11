Рекордная явка и удобство голосования: главные итоги выборов мэра Москвы – 2023

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, набрав более 75% голосов. Явка в этом году была беспрецедентно высокой. Как прошло голосование – в материале Москвы 24.



Серьезное преимущество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО проходили с 8 по 10 сентября. По их итогам главой города был избран Сергей Собянин, набравший 2 499 114 голосов (76,39%). Действующий мэр победил в каждом районе столицы.

Второе место занял кандидат от КПРФ Леонид Зюганов (265 374 голоса, 8,11%), третье – представитель от ЛДПР Борис Чернышов (183 529 голосов, 5,61%). На четвертой и пятой строчках Владислав Даванков от партии "Новые люди" (174 869 голосов, 5,34%) и Дмитрий Гусев от "Справедливой России – За правду" (128 701 голос, 3,93%) соответственно.

В целом явка на выборах мэра Москвы составила 42,5%, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.





Ольга Кириллова глава Мосгоризбиркома На сегодняшний день мы официально говорим, что явка избирателей составила 42,5%. Это 3 269 905 человек.

По ее словам, большинство – 2,7 миллиона человек – воспользовались дистанционным электронным голосованием. На избирательные участки пришли 571 тысяча москвичей, на дому свой выбор сделали 116 100 жителей столицы. Замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Александр Асафов подчеркнул, что в этом году явка намного выше, чем в 2018-м: тогда она составила 30,9%.

За голосованием следили 11 680 наблюдателей, все участки контролировали с помощью камер даже ночью. Кроме того, примерно три тысячи человек работали в Общественном штабе. В их числе – представители партий, других регионов и иностранных государств, политологи и социологи. В итоге серьезных нарушений во время голосования выявлено не было.

"Сделаю все, чтобы город стал еще круче"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах мэра. По его словам, несмотря на пройденный огромный путь созидания, впереди ждет большая и трудная, но очень важная для страны, города и жителей столицы работа.





Сергей Собянин мэр Москвы Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу.

Выполнить все задачи возможно благодаря мужественным, талантливым и трудолюбивым москвичам, подчеркнул Собянин.

"Победа будет за нами", – добавил избранный мэр.

Также Собянин поблагодарил за работу штаб поддержки.

"Спасибо москвичам за активность, которую они проявили. За последние несколько выборов это самая большая активность. Спасибо им за эту гражданскую позицию. И, конечно, спасибо тем, кто собрался сегодня здесь: членам штаба, активистам, доверенным лицам", – заявил Собянин.

Кроме того, он отметил беспрецедентно высокую явку на выборах мэра Москвы. Собянин подчеркнул, что активная гражданская позиция в нынешней непростой реальности особенно важна.

Прозрачные выборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ярослав Чингаев

Надежность и прозрачность волеизъявления москвичей обеспечил столичный стандарт наблюдения за выборами, отметил руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.





Константин Костин руководитель Фонда развития гражданского общества Если говорить про московский стандарт выборов – это мало нарушений. Независимо от уровня голосования мы видим, что с каждым годом в Москве нарушений фиксируется все меньше и меньше.

"Причем серьезных нарушений, по-моему, не встречали больше пяти лет, я не слышал что-то такое, что способно возмутить, поразить и вызвать яркую негативную эмоциональную реакцию", – сказал Костин.

По его словам, значимой частью голосования стало наблюдение за ходом выборов. Важно, что процесс контролировали сами участники вместе с общественниками и представителями СМИ.

"Это, по моему мнению, является дополнительным арбитражем, помимо избирательной комиссии, хода голосования и его итогов", – добавил Костин.

Высокой явки же удалось достичь в том числе благодаря дистанционному электронному голосованию, подчеркнул замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов.

"Конечно, это и популярность дистанционного электронного голосования, в основном, конечно, это увеличение за счет него. Безусловно, доверие дистанционному электронному голосованию и удобство также многодневного голосования", – сказал Асафов.

В свою очередь, повлиять на явку могла и акция #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов", считает политолог Дмитрий Журавлев. В ней поучаствовали все, кто проголосовал с помощью mos.ru или электронных терминалов.

Всего победителями стали 2,3 миллиона москвичей – они получили одну, три или пять тысяч баллов, каждый из которых равен одному рублю. Выигрыш можно потратить в магазинах, ресторанах, кафе, музеях, театрах либо отправить на благотворительные цели. Главное – не забыть активировать код до 25 сентября, потратить или обменять баллы – до 14 декабря включительно. Также выигрыш можно использовать на промокоды, их необходимо применить по 15 декабря включительно.