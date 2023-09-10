Костин: московский стандарт наблюдения свел на нет серьезные нарушения на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ярослав Чингаев

В Москве обеспечили легитимность и прозрачность выборов, сообщил политолог, член Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Павел Данилин.

По его словам, Штаб обеспечивает видеонаблюдение и возможность контроля над всеми участками в любое время, и это очень хорошо работает.

"Как только видеонаблюдение начало распространяться в Москве, напомню, это 2012 год, 2013 год – это год выборов мэра Москвы, то качество выборов в Москве выросло многократно", – сказал Данилин.

Он добавил, что в последние годы были приняты серьезнейшие меры для того, чтобы обеспечить честность и прозрачность выборов в столице.

Данилин напомнил, что на выборах президента России в 2012 году Москва обеспечила 100% наблюдение хода голосования.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы набрал более 2 млн голосов