Явка на выборах мэра Москвы в этом году намного выше явки 2018 года – Асафов

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Явка на выборах мэра Москвы в этом году намного выше явки 2018 года. Об этом заявил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Александр Асафов.

По его словам, явка составила более 43%. В 2018-м она была 30,9%, уточнил Асафов.

"Конечно, это и популярность дистанционного электронного голосования, в основном, конечно, это увеличение за счет него. Безусловно, доверие дистанционному электронному голосованию и удобству также многодневного голосования", – заявил он.

Асафов добавил, что Сергей Собянин набрал более 2 миллионов голосов. За ним расположился Леонид Зюганов, потом Борис Чернышов, следом Владислав Даванков и Дмитрий Гусев. Вместе с этим он напомнил, что еще не посчитаны результаты в бумажных бюллетенях. Протоколы только сейчас начнут проходить с участков, поделился он.

Замруководителя Общественного штаба рассказал, что в скором времени будет определена основная интрига избирательной кампании – борьба за второе место, которая еще не завершена. На данный момент проценты в голосах с участков могут сыграть роль в местах, начиная со второго по пятое, отметил Асафов.

Первые данные ЦИК показали, что Собянин занимает лидирующую позицию на выборах мэра Москвы с 77,05% голосов. Следом за ним за ним идут Зюганов (7,96%), Чернышов (5,98%), Даванков (5,12%) и Гусев (3,89%).

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы набрал более 2 млн голосов